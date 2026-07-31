XRP Kurs erholt sich auf 1,09 Dollar, doch alle gleitenden Durchschnitte liegen darüber

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Der XRP Kurs hat innerhalb von zwei Tagen erst 4,4 Prozent verloren und dann 3,1 Prozent zurückgeholt. Bei rund 1,09 Dollar sieht das nach Stabilisierung aus, doch der Blick auf die gleitenden Durchschnitte erzählt eine andere Geschichte. Der Kurs liegt unter allen vier wichtigen Linien, und die nächste davon wartet schon bei 1,10 Dollar. Gleichzeitig sprang das Handelsvolumen um 71 Prozent, ohne dass Positionen geschlossen wurden. Die entscheidende Frage lautet, ob hier ein Boden entsteht oder nur eine Pause vor dem nächsten Rutsch.

XRP Kurs im Test der Zone bei 1,05 Dollar

Der Rutsch begann am 27. Juli, als der Senat die Beratung über den CLARITY Act verschob. Laut Cryptonews fiel der Token von Ripple von rund 1,10 Dollar auf ein Tagestief nahe 1,05 Dollar, bevor Käufer ihn bis zum 29. Juli wieder in Richtung 1,08 Dollar hoben. Selbst nach dieser Erholung notiert er unter dem Niveau vor der Entscheidung der Kammer, und die Zahl der geschlossenen Short-Positionen blieb zu klein für eine breite Gegenbewegung.

Technisch bleibt das Bild für den XRP Kurs angespannt. Der Token handelt unter dem gleitenden Durchschnitt über 20, 50, 100 und 200 Tage, die derzeit bei etwa 1,10, 1,13, 1,22 und 1,41 Dollar liegen. Diese gestaffelte Anordnung bedeutet, dass jede Erholung gleich mehrere Widerstände über sich hat. Der Relative-Stärke-Index ist auf rund 45 gestiegen und zeigt damit, dass der Abwärtsdruck nachgelassen hat, ohne dass Käufer die Kontrolle übernommen hätten. Laut BraveNewCoin bildet die Spanne zwischen 1,07 und 1,10 Dollar die kurzfristig wichtige Unterstützung.

Damit hängt der XRP Kurs an einer Entscheidung, die niemand terminieren kann. Die Börsenaufsicht SEC hat angedeutet, notfalls eigene Regeln zu erlassen, doch auch das braucht Zeit. Bei rund 65 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt der Weg zu einer Verdopplung lang, selbst wenn alles gut läuft. Für Anleger, die schneller wirkende Auslöser suchen, verschiebt sich der Blick deshalb auf Einsätze, deren Termin bereits gesetzt ist.

Pepeto bietet den festen Termin, den der XRP Kurs derzeit nicht hat

Einen solchen gesetzten Termin liefert kein gelisteter Token, sondern ein Vorverkauf, der etwas bietet, das ein offener Handelsplatz nicht leisten kann. Der Einstiegspreis steht fest, bevor ein Börsenlisting alles verändert, und genau diese Festlegung unterscheidet Pepeto vom Rest des Marktes. Diese Stellung hat das Projekt erreicht, weil der Vorverkauf Käufer zu einem festen Preis bindet, während das Binance-Listing näher rückt und der übrige Markt um Einsätze ringt, die immer teurer werden.

Die Brücke zwischen den Ketten bewegt Token ohne Kosten von Netzwerk zu Netzwerk, sodass Kapital nie auf der falschen Kette festsitzt. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, damit jeder Dollar innerhalb der Plattform weiterarbeitet. Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin aufgebaut hat, führte jenes Projekt ganz ohne Produkte bis in den Milliardenbereich, und Pepeto bringt heute eine fertige Handelsplattform mit laufenden Werkzeugen mit, die Pepe nie hatte. Vor dem ersten Verkaufstag untersuchte SolidProof die komplette Vertragsbasis und gab sie frei, sodass der Vorverkauf auf einer überprüften Grundlage steht.

In Positionen geflossen sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar, während der Einstieg weiterhin bei 0,000000188 Dollar je Token liegt. Diese Zahl trennt den geplanten Aufbau einer Position von der Jagd nach dem Öffnen der Tür. Analysten erwarten nach dem Handelsstart dreistellige Ergebnisse, und die laufende Schlussphase kann Käufern einen Platz sichern, bevor die öffentliche Nachfrage den Preis neu setzt.

Sobald das Listing kommt, wird aus dem festen Einstieg ein offenes Rennen, bei dem späte Adressen mehr zahlen als jene, die bereits drin sind. Wer den Vorverkauf von Pepeto vor diesem Punkt betrachtet, sieht ein erwartetes Binance-Listing und einen Preis, der danach so nicht mehr verfügbar sein dürfte.

Fazit

Das Fenster für eine Positionierung wird enger, während sich der Markt auf den nächsten Abschnitt vorbereitet. Der XRP Kurs liegt bei 1,09 Dollar, und eine Marktkapitalisierung um 65 Milliarden Dollar setzt den möglichen prozentualen Gewinnen eine Grenze. Der originale Pepe stieg von seinem Vorverkaufspreis kräftig an, und wer früh handelte, erzielte die größten Ergebnisse seines Lebens. Pepeto entsteht aus derselben Handschrift, mit geprüfter Plattform und erwartetem Binance-Listing, und bildet damit ein sehr ähnliches Muster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt diesen Stand, und ein verpasstes Fenster könnte im Rückblick die teuerste Entscheidung dieses Zyklus sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo liegen die nächsten Hürden für XRP?

Die nächsten Hürden liegen bei 1,10 bis 1,14 Dollar, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen. Fällt der Token unter 1,05 Dollar, rückt die Zone um 0,90 Dollar in den Blick.

Was macht den Pepeto-Vorverkauf für Anleger interessant?

Pepeto bietet einen festen Einstiegspreis vor dem erwarteten Binance-Listing, eine von SolidProof geprüfte Plattform und mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital. Den aktuellen Stand zeigt pepetocoin.com, die offizielle Pepeto-Website.