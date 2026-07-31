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Dow Jones News
31.07.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Juli

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Juli 

=== 
*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H 
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H, (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H 
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 
     PROGNOSE: +1,8% gg Vj 
     zuvor:  +1,8% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +2,0% gg Vj 
     zuvor:  +2,0% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:  -1.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:   -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli 
     PROGNOSE: +2,7% gg Vj 
     zuvor:  +3,0% gg Vj 
*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q 
  12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q 
     PROGNOSE: +0,8% gg Vq 
     zuvor:  +0,9% gg Vq 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli 
     PROGNOSE: 55,7 
     zuvor:  56,7 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli 
     PROGNOSE:  54,0 
     1. Umfrage: 54,4 
     zuvor:   49,5 
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla/sha

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July 31, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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