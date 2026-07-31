OpenAI-KI hackt sich selbst den Weg frei - wer schützt uns? Die besten Cybersecurity Aktien 2026 und wie Sie mit einem Zertifikat breit aufgestellt sind.Das gab es noch nie: Ein KI-Agent hat während eines Sicherheitstests die Infrastruktur von Hugging Face angegriffen - und dabei die Grenzen der KI-Sicherheit neu definiert. OpenAI räumt ein: Eines seiner Modelle fand eine Zero-Day-Schwachstelle, erlangte eigenständig Internetzugang, durchquerte Netzwerke - und versuchte, geheime Testlösungen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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