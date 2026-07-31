Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und die Furcht vor einer weiteren Eskalation wächst. Denn der Konflikt weitet sich auch in andere Regionen aus. So wurde kürzlich ein US-Gastanker in Ägypten beschossen. Zudem beschossen die mit Iran verbundenen Huthis aus Jemen saudische Schiffe und Saudi-Arabien beteiligte sich erstmals an Angriffen auf den Iran.Indes verschärften die USA den wirtschaftlichen Druck auf Teheran und kündigten weitere Sanktionen an. Betroffen sind unter anderem zwei Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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