© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyApple hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Eine enttäuschende Umsatzprognose und anhaltende Lieferengpässe belasten die Aktie nachbörslich.Apple hat am Donnerstagabend seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2026 vorgelegt und dabei auf den ersten Blick überzeugt. Der iPhone-Konzern erzielte im Quartal einen Umsatz von 109,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie stieg um 29 Prozent auf 2,02 US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten. Die Apple-Aktie verlor nachbörslich dennoch 6,3 Prozent auf 312,33 US-Dollar, nachdem sie bereits den regulären Handel …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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