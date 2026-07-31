Cardano Kurs am 30. Juli 2026, ADA bei 0,16 Dollar während Wale zukaufen

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Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,16 Dollar und damit 95 Prozent unter dem Hoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021. Auf Wochensicht steht ein Minus von 7,6 Prozent, während die großen Wallets im Netzwerk mehr als 25,6 Milliarden ADA halten und damit so viel wie seit Februar 2023 nicht mehr. Große Adressen kaufen also zu, und der Chart gibt trotzdem nach. Was wissen diese Wallets, das der Markt noch nicht bezahlt? Und wo liegt die Rechnung, die aus einem solchen Niveau tatsächlich noch etwas macht?

Cardano Kurs unter Druck, während Hoskinson auf bessere Tage setzt

Der Rückgang der letzten Tage kam nicht aus dem Netzwerk selbst. Laut CoinGecko notiert ADA bei 0,1620 Dollar bei einem Handelsvolumen von rund 343 Millionen Dollar in 24 Stunden, und der Token verlor über sieben Tage 7,6 Prozent. Der Gesamtmarkt gab im selben Zeitraum 3,3 Prozent nach, womit der Cardano Kurs schwächer läuft als sein Umfeld. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 53 Prozent.

Laut BeInCrypto erklärte Charles Hoskinson in einer Fragerunde am 27. Juli, er glaube weiter an bessere Tage für das Projekt. Zuvor hatte er gesagt, die Bordkasse könne dieses Jahr mehr als 100 Millionen Dollar für die Entwicklung bereitstellen. Eine Obergrenze von 350 Millionen ADA begrenzt jedoch, wie viel davon gleichzeitig fließen darf.

Technisch geht die Arbeit dennoch weiter. Der Van-Rossem-Hardfork ging am 18. Juli in Betrieb, und das Leios-Upgrade soll die Kapazität um das Sechzigfache erhöhen. Selbst 0,45 Dollar am oberen Ende der Prognosen bedeuten aus 0,16 Dollar nur knapp das Dreifache, und dieser Deckel erklärt, warum Kapital dorthin wandert, wo die Rechnung auf einer anderen Ebene arbeitet. Wer die Zukäufe der großen Adressen versteht, sucht dieselbe Logik dort, wo der Preis noch vor der Listung liegt.

Pepeto, PepetoSwap und die Rechnung, die der ADA-Chart nicht liefert

Der Cardano Kurs bestimmt die Schlagzeilen, doch die Gelegenheit, die Pepeto darstellt, erzählt eine Geschichte, die dieser Chart nicht abbilden kann. Der Vorverkauf öffnete vor Monaten, und die Ergebnisse sprechen für sich. Mehr als 10 Millionen Dollar sind von Käufern aus der ganzen Welt eingegangen, und die Geschwindigkeit, mit der dieses Kapital zufließt, bestätigt genau das, was die Zahlen zeigen.

Mit PepetoSwap läuft auf der Plattform eine Handelsengine, die keine Gebühren erhebt und jeden Trade vor versteckten Abzügen bewahrt. Der Wechsel von einem Netzwerk in ein anderes kostet über die Bridge des Projekts ebenfalls nichts. Der Vorverkauf gilt als abgesichert, denn SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag der Plattform vollständig überprüft und die gesamte Codebasis verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete, sodass das eingezahlte Kapital einen Schutz trägt, den die meisten Vorverkäufe gar nicht anbieten.

Gebaut hat das Projekt der Entwickler, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat, und diese Verbindung wiegt mehr als der bloße Name. PEPE erreichte mit 420 Billionen Token eine Bewertung von über 7 Milliarden Dollar, obwohl nichts dahinterstand außer der Energie einer Gemeinschaft. Pepeto teilt dieselbe Menge und denselben Kopf, legt aber PepetoSwap und die Bridge obendrauf. Der Abstand zwischen dem, was null Produkte erreichten, und dem, was eine fertige Plattform erreichen kann, ist die Rechnung, die jeder abwägen sollte, der den ADA-Ausblick verfolgt.

Im Vorverkauf kostet ein Token derzeit 0,000000188 Dollar. Analysten gehen davon aus, dass die Lücke zwischen diesem Einstieg und dem ersten gelisteten Preis Renditen liefern könnte, die selbst das großzügigste ADA-Ziel klein aussehen lassen. Mit dem Listing dürfte dieser Preis endgültig verschwinden. Der Einstieg steht gerade offen, doch die Uhr läuft gegen jeden, der wartet. Wer jetzt zugreift, entscheidet sich vor der Menge, die diese Rechnung erst nach dem Listing prüft.

Fazit zum Cardano Kurs

Zukäufe der Wale und der Ausbau des Netzwerks würden jede Diskussion über den Cardano Kurs normalerweise dominieren, doch dasselbe Muster, das diesen Adressen bei 0,16 Dollar Zuversicht gibt, machte früh eingestiegene PEPE-Halter reich, als hinter jenem Token kein einziges Produkt stand. Mehr Werkzeuge hinter einem Projekt erreichen rechnerisch mehr als null Werkzeuge erreichten, und Pepeto trägt die Börse, die Bridge und die Prüfung, die PEPE nie hatte. Der heutige Kauf sichert den Preis, den das Listing ersetzt. Auf der offiziellen Pepeto-Website fließt das Kapital weiter zu, und ein Einstieg heute sichert die Stufe, die das Listing entfernt. Wer wartet, schaut später von außen zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der Cardano Kurs für den Rest des Jahres 2026?

ADA notiert bei rund 0,16 Dollar und damit 53 Prozent unter dem Jahresstart. Die Zukäufe der großen Wallets bilden einen Boden, doch erst über dem 50-Tage-Durchschnitt rücken 0,30 Dollar in Reichweite.

Warum gewinnt Pepeto neben dem Cardano Kurs an Aufmerksamkeit?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit mehr als 10 Millionen Dollar, geprüft von SolidProof, mit der gebührenfreien Handelsengine PepetoSwap. Die Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.