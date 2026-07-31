The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2026
ISIN Name
XS2152902XXX ST.GR.O.I. 20/26 MTN
US30216KAXXX EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN
CH0310175XXX PFBK SCHW.HYP. 16-26 625
US912909AXXX US STEEL CRP 21/29
XS2312738XXX PARAGON BANK 21/31 FLR
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
US15089QAXXX CELANESE US 21/26
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1049
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08G/22
USH42097DXXX UBS GROUP 22/27 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2026
ISIN Name
XS2152902XXX ST.GR.O.I. 20/26 MTN
US30216KAXXX EXP.-IM.BK INDIA 16/26MTN
CH0310175XXX PFBK SCHW.HYP. 16-26 625
US912909AXXX US STEEL CRP 21/29
XS2312738XXX PARAGON BANK 21/31 FLR
DE000LB2BXXX LBBW FESTZINS 21/26
US15089QAXXX CELANESE US 21/26
DE000CZ45XXX COBA 24/26 S.1049
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA08G/22
USH42097DXXX UBS GROUP 22/27 FLR MTN
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