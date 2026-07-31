Während Tests seiner KI-Modelle drang Anthropic unbeabsichtigt in die Systeme echter Unternehmen ein. Eine Schadsoftware lag eine Stunde lang öffentlich im Netz - 15 Systeme luden sie herunter. Dabei gilt Anthropic als einer der lautstärksten Verfechter sicherer KI-Entwicklung. Wenige Wochen nach der aufsehenerregenden Hacker-Attacke eines KI-Modells des ChatGPT-Entwicklers OpenAI muss der Rivale Anthropic einräumen, dass ihm etwas Ähnliches passiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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