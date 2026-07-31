© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoCoinbase hat Anleger mit enttäuschenden Quartalszahlen verschreckt. Die Kryptobörse verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erneut die Erwartungen.Die Aktie von Coinbase fiel am Donnerstag, nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, im nachbörslichen Handel um 6,61 Prozent auf 152,77 US-Dollar, nachdem das Unternehmen erneut sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Es ist bereits das dritte Quartal in Folge, in dem Coinbase die Prognosen der Wall Street verfehlt. Die Zahlen verdeutlichen, dass die anhaltend schwache Entwicklung am Kryptomarkt trotz einer schrittweisen Diversifizierung des Geschäftsmodells …
Enthaltene Werte: US19260Q1076Den vollständigen Artikel lesen
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