Krise? Welche Krise? Während halb Europa auf Zölle, Konjunktursorgen und eingetrübte Aussichten starrt, macht dieser Industrie-Riese einfach das, was er am besten kann: liefern. Nicht nur bei den Stückzahlen, sondern auch für seine Aktionäre.Trotz eines Gewinneinbruchs im schwierigen Marktumfeld hält das Management an seiner Ausschüttungspolitik fest - Analysten rechnen sogar mit einer weiteren Dividendenanhebung. Eine Rendite, von der Sparbuch-Anleger nur träumen können, trifft auf einen operativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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