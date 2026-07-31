Köln (ots) -Viele Unternehmen in Deutschland haben in den vergangenen Jahren ihre Investitionen in Datenplattformen, Business-Intelligence-Systeme und Künstliche Intelligenz deutlich ausgeweitet. Daten sollen Entscheidungen beschleunigen, Prozesse automatisieren und neue Effizienzpotenziale erschließen. Doch zwischen technischer Möglichkeit und wirtschaftlichem Nutzen besteht häufig eine Lücke.Nach Beobachtung der Heringer Consulting GmbH liegt die zentrale Herausforderung nicht in der Verfügbarkeit moderner Technologien, sondern in ihrer nachhaltigen Integration in den Unternehmensalltag. Das auf Daten, Business Intelligence und digitale Transformation spezialisierte Beratungsunternehmen begleitet Organisationen bei der Umsetzung datengetriebener Transformationsprojekte. "Das Hauptproblem liegt nicht in der Technologie, sondern in der Umsetzung im Unternehmen", sagt Catrin Heringer. Entscheidend sei, ob Unternehmen in der Lage seien, Daten über Abteilungsgrenzen hinweg einheitlich zu strukturieren und für gemeinsame Entscheidungen nutzbar zu machen.Häufig existierten unterschiedliche Datenstände parallel nebeneinander. Informationen seien zwar vorhanden, würden aber nicht immer nach einheitlichen Standards erfasst und genutzt. Dadurch entstehen zusätzliche Abstimmungen, Verzögerungen und Unsicherheiten bei Entscheidungen.Auch Maik Heringer sieht darin eine zentrale Herausforderung: "Daten entfalten ihren Wert erst dann, wenn sie verlässlich, konsistent und im Unternehmen einheitlich verstanden werden."Zwischen Technologie und Organisation entsteht eine LückeViele Unternehmen verfügen inzwischen über moderne Analysewerkzeuge, Cloud-Plattformen oder erste KI-Anwendungen. Dennoch gelingt es häufig nicht, diese Lösungen dauerhaft in bestehende Prozesse zu integrieren.Ein Grund dafür ist die fehlende Verbindung zwischen technischer Einführung und organisatorischer Veränderung. Neue Systeme werden teilweise aufgebaut, ohne Verantwortlichkeiten, Abläufe und Entscheidungswege anzupassen. Dadurch entstehen Insellösungen, deren Potenzial nicht vollständig genutzt wird. Aus Sicht von Heringer Consulting entscheidet deshalb nicht allein die Auswahl einer Technologie über den Erfolg eines Digitalprojekts. Entscheidend sei, ob Unternehmen eine klare Datenstrategie entwickeln und Mitarbeitende in die Veränderung einbinden.Viele KI-Projekte erreichen nicht den produktiven EinsatzDass die Umsetzung eine zentrale Herausforderung bleibt, zeigen auch aktuelle Analysen. Eine Untersuchung der MIT NANDA Initiative "The GenAI Divide: State of AI in Business 2025" kommt zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der untersuchten GenAI-Pilotprojekte bislang keine messbaren finanziellen Effekte erzielt. Grundlage der Analyse waren unter anderem Interviews, eine Befragung von Beschäftigten sowie die Auswertung öffentlicher KI-Implementierungen. Auch Daten von S&P Global Market Intelligence und 451 Research zeigen Schwierigkeiten bei der Skalierung von KI-Projekten.Demnach steigt der Anteil der Unternehmen, die einen Großteil ihrer KI-Initiativen wieder verwerfen. Zudem schafft ein erheblicher Anteil von Proof-of-Concept-Projekten den Übergang in den produktiven Betrieb nicht. Die Ergebnisse verdeutlichen: Zwischen einem erfolgreichen Test und einem dauerhaft eingesetzten System im Unternehmen liegt eine entscheidende Umsetzungsphase.Datenqualität wird zum entscheidenden FaktorEin zentraler Engpass liegt häufig in der Datenbasis. In vielen Unternehmen müssen Informationen zunächst bereinigt, zusammengeführt und abgestimmt werden, bevor sie für Analysen oder KI-Anwendungen genutzt werden können. Der Weg zu erfolgreicher Künstlicher Intelligenz führt deshalb über eine belastbare Datenbasis: Erst wenn Unternehmen ihre Daten verstehen, strukturieren und gezielt nutzen, entsteht die Grundlage dafür, KI wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen.Unterschiedliche Systeme, doppelte Datenbestände und fehlende Standards erschweren die Nutzung. Fachbereiche verbringen dadurch häufig viel Zeit mit der Vorbereitung von Daten, bevor daraus Erkenntnisse für Entscheidungen entstehen können. "Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung dieser Grundlagenarbeit", beobachtet Heringer Consulting.KI zwischen Effizienzsteigerung und TransformationViele Unternehmen setzen generative KI derzeit vor allem ein, um bestehende Prozesse effizienter zu gestalten - etwa bei der Analyse von Informationen, im Kundenservice oder bei der Erstellung von Inhalten. Der nächste Schritt, KI für umfassendere Veränderungen von Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen einzusetzen, stellt Unternehmen jedoch vor größere Herausforderungen. Als wichtige Erfolgsfaktoren gelten eine klare Strategie, Unterstützung durch das Management sowie die enge Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen.Komplexe IT-Landschaften erschweren IntegrationAuch gewachsene IT-Strukturen können die Umsetzung erschweren. Viele Unternehmen arbeiten mit unterschiedlichen Systemen, Datenquellen und hybriden Cloud-Umgebungen. Je komplexer diese Landschaften sind, desto aufwendiger wird es, Daten konsistent verfügbar zu machen und für KI-Anwendungen nutzbar zu halten. Moderne Technologien können ihren Nutzen nur entfalten, wenn die technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen sind.Fazit: Umsetzung entscheidet über den ErfolgDie Entwicklung zeigt: Die entscheidende Frage bei Digitalisierung und KI lautet nicht mehr nur, welche Technologie Unternehmen einsetzen. Entscheidend ist, ob sie diese erfolgreich in ihre Prozesse, Datenstrukturen und Entscheidungswege integrieren. Für Heringer Consulting liegt darin der zentrale Erfolgsfaktor: Erst wenn Technologie, Datenqualität und Organisation zusammenspielen, entstehen aus digitalen Investitionen messbare Effekte im Unternehmensalltag.Über Heringer ConsultingDie Heringer Consulting GmbH mit Sitz in Köln ist auf Daten, Business Intelligence, Künstliche Intelligenz und digitale Transformation spezialisiert. Mit rund 100 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen mittelständische und große Organisationen bei der Modernisierung von Datenlandschaften, dem Aufbau moderner Datenplattformen sowie der Umsetzung von KI- und Analyse-Lösungen sowie der Verbesserung von Datenqualität und Entscheidungsprozessen im Unternehmen.Pressekontakt:Heringer Consulting GmbHBrüsseler Straße 89-9350672 KölnChiara Laukemperwelcome@heringer-consulting.deTel: 0221/ 630 699-0https://heringer-consulting.de/Original-Content von: Heringer Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181679/6324728