Die Alphabet-Aktie verlor nach Vorlage der Quartalszahlen -7,1% auf 317,69 US$. Dabei überzeugte der Google-Mutterkonzern operativ mit kräftigem Wachstum. Für Unruhe sorgte vielmehr eine Kennzahl, die Anleger bei Alphabet bisher kaum beachten mussten. Verändert das jetzt etwa die Investitionsthese? Freier Cashflow rutscht ins Minus Im zweiten Quartal des Jahres 2026 erzielte Alphabet einen operativen Cashflow von 39,069 Milliarden US$. Dem standen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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