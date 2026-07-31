MAINZ (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält den Schutz vor großer Hitze für unzureichend. Im ZDF-"Politbarometer" stimmten 83 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass hierzulande nicht genug getan werde - bei der Begrünung, Trinkbrunnen, kühlen öffentlichen Räumen und baulichen Maßnahmen gebe es noch Verbesserungsbedarf. Nur 13 Prozent halten die derzeitigen Vorkehrungen für ausreichend. Politische Überzeugungen sind dabei nachrangig: Unter den Anhängern aller Parteien gibt es der Umfrage zufolge klare Mehrheiten, die den Hitzeschutz für unzureichend halten.

Sorge vor häufigerem Extremwetter



Rund drei Viertel der Befragten (74 Prozent) machen sich zudem Sorgen, dass es in den nächsten Jahren viel häufiger zu extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, großer Trockenheit und Hochwasser kommen könnte. Ein Viertel (25 Prozent) teilt diese Befürchtung nicht.

Die Umfrage führte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durch. Befragt wurden vom 28. bis 30. Juli 1.405 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online. Die Erhebung ist nach Angaben der Forschungsgruppe repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland./sik/DP/jha