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Der XRP Kurs hat sich am Donnerstag über der psychologischen Marke von einem US-Dollar stabilisiert, und genau dort entscheidet sich die nächste Richtung. In den vergangenen 24 Stunden legte der Token um knapp zwei Prozent auf rund 1,07 US-Dollar zu. Die Notenbank ließ den Leitzins unverändert, doch der Markt zeigte kaum eine Reaktion. Sieben Spot-ETFs halten inzwischen fast 979 Millionen XRP, während der Token 65 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegt. Warum kauft institutionelles Kapital, während der Chart schwach bleibt?

XRP Kurs zwischen ETF-Nachfrage und schwachem Chartbild

Der Handelstag begann am Donnerstag oberhalb der Ein-Dollar-Marke, laut FXStreet eine Stabilisierung an einem Niveau, das seit Wochen als Boden gilt. Die abgeleiteten Kennzahlen bleiben gemischt, weshalb Analysten zur Vorsicht raten. Bitcoin bewegt sich zwischen 62.000 und 68.000 US-Dollar, wo historisch die meisten Coins den Besitzer gewechselt haben, und diese Ruhe überträgt sich auf die großen Altcoins.

Der Offenmarktausschuss beließ den Zinskorridor am Mittwoch bei 3,50 bis 3,75 Prozent, wobei drei Mitglieder gegen die Entscheidung stimmten. Große Kryptowährungen bewegten sich danach seitwärts, wie Benzinga berichtet, und innerhalb von 24 Stunden wurden 96.672 Händler mit einem Volumen von 316 Millionen US-Dollar liquidiert. Der XRP Kurs stand nach der Entscheidung bei rund 1,07 US-Dollar. Sieben US-Spot-ETFs verwalten inzwischen etwa eine Milliarde US-Dollar und halten 978,9 Millionen Token. Bitcoin-Produkte gaben am Dienstag 49,8 Millionen US-Dollar ab, während Ether-ETFs 14,5 Millionen US-Dollar aufnahmen.

Kurzfristig trägt die Spanne von 1,07 bis 1,10 US-Dollar, darüber wartet bei 1,14 US-Dollar die erste echte Hürde. Der Angstwert im Markt steht bei 35, das Kreuz der gleitenden Durchschnitte zeigt weiter nach unten, und vom Hoch bei 3,65 US-Dollar trennen die Kryptowährung von Ripple rund 70 Prozent. Selbst das Kursziel von 2,80 US-Dollar von Standard Chartered braucht Monate und mehrere Auslöser. Wer mehr erwartet als eine Rückkehr zum alten Niveau, schaut deshalb an eine andere Stelle des Marktes.

XRP Kurs mit gedeckelter Spanne, Pepeto mit offener Obergrenze

Die Daten hinter dem XRP Kurs zeigen wachsende Nachfrage auf Netzwerkebene, doch der Token liegt bereits rund 70 Prozent unter seinem Höchststand, und der Weg zurück dauert Monate. Pepeto ist der Vorverkauf, der jene Wallets anzieht, die einen Einstieg suchen, dessen Obergrenze noch nicht gesetzt wurde.

Die Cross-Chain-Brücke überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital frei wandert, statt von Gebühren aufgezehrt zu werden, die auf anderen Plattformen jede Bewegung verteuern. Der Handelsplatz von Pepeto läuft bereits in einer echten Umgebung, in der ein Risikoprüfer jeden Token-Vertrag kontrolliert, bevor ein Käufer Geld einsetzt, sodass Positionen von Anfang an abgeschirmt bleiben. Aus erstem Interesse ist damit gebundenes Kapital geworden, denn mehr als 10 Millionen Dollar sind eingesammelt.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins führt das Projekt gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten. Jeden Vertrag hinter der festen Menge von 420 Billionen Token hat SolidProof vor der Öffnung des Vorverkaufs vollständig geprüft und freigegeben, was dem Einstieg eine verifizierte Grundlage gibt.

Die näher rückende Binance-Notierung wird der Moment sein, der jede Wallet im Vorverkauf zu einem notierten Halter macht, zu einem festgeschriebenen Preis von 0,000000188. Analysten halten von diesem Niveau aus ein Vielfaches für denkbar, das sich nur mit einem Kauf vor der Notierung sichern lässt. Der erste Pepe-Token erreichte bei derselben Menge von 420 Billionen einen Höchstwert von 11 Milliarden US-Dollar, und das ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug. Das Fenster schließt endgültig, sobald die Notierung startet, und der Chart von XRP zeigt für diese Geschwindigkeit keinen vergleichbaren Zeitplan.

Fazit zum XRP Kurs

Heute trennt die Wallets, die handeln, von jenen, die weiter Charts prüfen und morgen zurückkommen wollen. Der XRP Kurs bestätigt, dass der Token Monate der Erholung braucht, bevor er die Hälfte seines Hochs zurückholt. Der Einstieg im Pepeto-Vorverkauf besteht nächste Woche in dieser Form nicht mehr, weil die Notierung täglich näher rückt. Wer aus frühen XRP-Positionen Vermögen aufgebaut hat, traf eine Entscheidung, nämlich heute zu handeln statt auf bessere Bedingungen zu warten. Der Weg über die offizielle Pepeto-Website ist dieselbe Entscheidung. Wer über die Notierung hinaus wartet, steht möglicherweise daneben, während andere einsammeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der XRP Kurs nach dem Fed-Entscheid?

XRP notiert bei rund 1,07 US-Dollar und hält die Ein-Dollar-Marke, nachdem die Notenbank ihren Zinskorridor unverändert ließ. Nach oben blockiert die Hürde bei 1,14 US-Dollar, nach unten stützt der Bereich um einen US-Dollar.

Was ist Pepeto und wo findet man den Vorverkauf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Vorverkauf mit mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.