Berlin (ots) -Das Handwerk in Berlin findet wieder mehr Nachwuchs. Das bestätigte die Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, Carola Zarth, am Freitag im rbb24 Inforadio. "Da sind wir schon 2025 gut gestartet. Da hatten wir über 500 Ausbildungsplätze mehr, die wir vergeben haben, als im Vorjahr. Und auch der Trend für dieses Jahr sieht sehr gut aus." Angesichts dieser Zahlen spricht Zarth sogar von einer Trendwende.Die Entwicklung liege zum Teil auch an der Künstlichen Intelligenz, so Zarth: "Wenn junge Menschen darauf aufmerksam werden, dass die Arbeitswelt sich stark verändert, Berufsbilder sich verändern oder auch verschwinden, dann kommt ab und zu das Handwerk ins Spiel. Oder immer mehr ins Spiel."Die KI nehme im Handwerk die Arbeit nicht weg, betont Zarth. Sie zeige, "welche Arbeit wirklich zählt. Ein ChatBot kann keine Heizung reparieren, kann auch kein Dach decken oder eine Wärmepumpe einbauen. Unterstützen, aber nicht wegnehmen. Und deshalb ist es genauso, dass wir da sehr gut unterwegs sind."Der Präsidentin zufolge gehen auch immer mehr Abiturienten ins Handwerk: "Da gibt es ja auch super Karrierewege. [..] Wir in Berlin hier werden im nächsten Jahr mit einem trialen Studium starten. Das ist eine wunderbare Kombination zwischen Ausbildung, Meister- oder Meisterinnenprüfung und einem Studium. Darauf freuen wir uns sehr, da das auch eine perfekte Kombi ist, um später Betriebe zu übernehmen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6324763