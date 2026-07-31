FRANKFURT (dpa-AFX) - Im weltweit erholten Technologiesektor stützen am Freitag positive Analystenurteile die Papiere von Siltronic zusätzlich. Auf Tradegate verteuerten sie sich im vorbörslichen Handel um 8,8 Prozent auf 80,43 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss am Vortag. Die Aktien des Waferherstellers könnten mit diesem Zuwachs im Xetra-Hauptgeschäft ihre Kurslücke von Ende Juli schließen. Signale einer Geschäftsbelebung hatten den Papieren bereits am Vortag mit Kursen von bis zu 77,55 Euro kräftigen Rückenwind verliehen, womit sie ihre steile Talfahrt seit Mitte Juli stoppen konnten.

Vor dem Wochenende sprechen nun mit der Deutschen Bank und Kepler Cheuvreux zwei Häuser Kaufempfehlungen für Siltronic aus und strichen ihre neutralen Einstufungen. Die Bank of America (Bofa) gab zudem ihre negative Einschätzung auf und beurteilt die Aktien mit "Neutral".

Das zweite Quartal sei besser als erwartet verlaufen und die kurzfristige Nachfrage werde optimistischer eingeschätzt, schrieb Kepler-Analyst Florian Treisch. Er sieht nach dem Kursrückgang seit seiner Herabstufung der Aktien Anfang Juli für die Anteile wieder ein angemessenes Risiko/Ertrags-Profil./ajx/ck/jha/