Die Aktie von Hims & Hers Health hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der spektakulärsten Wachstumswerte im Gesundheitssektor entwickelt. Die operativen Kennzahlen sprechen weiterhin für erhebliches Potenzial, zumal die Bewertung noch nicht das gesamte Wachstum widerspiegelt und zwischenzeitlich deutlich unter Druck geriet. Vom Nischenanbieter zur digitalen Gesundheitsplattform Wer die Entwicklung von Hims & Hers Health seit 2022 verfolgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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