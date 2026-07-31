© Foto: Dall-EStrategy legt Quartalszahlen vor, die man ungerne sieht. Der größte börsennotierte Bitcoin-Investor der Welt schreibt durch Bitcoin-Verluste tiefrote Zahlen.Strategy hat im zweiten Quartal einen operativen Verlust von 8,33 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Unter dem Strich meldete das Unternehmen damit einen Nettoverlust von 8,22 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 24,45 US-Dollar je verwässerter Aktie. Ausschlaggebend war der deutliche Rückgang des Bitcoin-Kurses, der den Wert des gewaltigen Krypto-Portfolios des Unternehmens massiv belastete. Die Aktie von Strategy reagierte nach Vorlage der Quartalszahlen vergleichsweise gelassen. Im nachbörslichen Handel verlor das Papier 0,76 Prozent, …
Enthaltene Werte: US5949724083Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE