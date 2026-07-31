Cardano Kurs hält 0,16 Dollar während der van Rossem Hard Fork näher rückt

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Der Cardano Kurs liegt am 30. Juli bei 0,1620 Dollar und damit rund 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar. Am Mittwochabend gab ADA noch einmal drei Prozent ab, obwohl das Handelsvolumen um acht Prozent zulegte. Gleichzeitig steht das Netzwerk kurz vor dem größten Umbau seit Jahren, und ab dem 9. August läuft das Fenster für die Prüfung eines Spot-ETF. Warum ignoriert der Markt beide Auslöser?

Cardano Kurs zwischen Hard Fork und dem ETF-Fenster im August

Cardano notiert bei 0,1620 Dollar und verzeichnete binnen 24 Stunden rund 343 Millionen Dollar Umsatz, wie CoinGecko ausweist. Der Wert liegt knapp über der Unterstützungszone bei 0,14 bis 0,15 Dollar, die seit Wochen hält. Die Stimmung bleibt ängstlich, denn der Fear-and-Greed-Index notiert bei 29, und die Bestätigung des Leitzinses durch die US-Notenbank am Mittwoch hat daran nichts geändert.

Technisch befindet sich das Netzwerk laut CoinMarketCap in der letzten Phase der Ratifizierung des van Rossem Hard Fork, der die Protokollversion 11 aktiviert. Es ist der erste Hard Fork, der vollständig über die Governance der Kette beschlossen wurde, und er verbessert die Effizienz der Plutus-Verträge, ohne bestehende Verträge zu brechen. Für Entwickler ist das ein Fortschritt, für den Cardano Kurs bisher nicht.

Der zweite Auslöser ist regulatorisch, denn ADA-Futures laufen seit Februar an der CME, und ab dem 9. August kommt ADA für eine vereinfachte Prüfung als Spot-ETF infrage. Grayscale hat dafür bereits Unterlagen bei der SEC eingereicht, die endgültige Frist fällt auf den 23. Oktober. Große Adressen halten rund 67,5 Prozent des Umlaufs, was auf Käufe auf diesem Niveau hindeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa 0,16 Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 0,24 Dollar. Selbst wenn beide Auslöser eintreffen, bleibt die ADA Prognose weit unter dem alten Hoch.

Pepeto und der Cardano Kurs stehen für zwei ganz verschiedene Rechnungen

Beide Auslöser hängen an Entscheidungen, die außerhalb des Netzwerks fallen, und genau das hält Kapital derzeit zurück. Während der Cardano Kurs auf diese Freigaben wartet, hat Pepeto die Phase der Spekulation bereits hinter sich gelassen. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin hat aus einem Meme-Token ohne jedes Produkt einen Wert von 11 Milliarden Dollar gemacht, und derselbe Entwickler steht heute hinter Pepeto mit einer Börse, die echte Trades bereits verarbeitet.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass von jedem Dollar nichts abgeht und keine Transaktion einen Anteil einbehält. Die Cross-Chain-Bridge verbindet getrennte Netzwerke kostenlos, sodass Kapital von einer Chain sofort eine Gelegenheit auf einer anderen erreicht. Der Vorverkauf umfasst die gleiche Gesamtmenge von 420 Billionen Token, die den ursprünglichen Pepe-Coin bis 11 Milliarden Dollar getragen hat.

Mehr als 10 Millionen Dollar sind im schwächsten Meme-Monat des Jahres zusammengekommen, was zeigt, dass erfahrene Adressen ihre Recherche vor dem Ende des Juni abgeschlossen hatten. Bevor der Vorverkauf startete, hat die Prüfstelle SolidProof den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, weshalb jede Wallet beim Einstieg eine Absicherung erhält, die frühe Projekte selten mitbringen. Eine führende Figur aus dem Umfeld von Binance hat die Handelsmaschine gestaltet. Diese Herkunft erklärt, warum die Börse Aufträge in der Geschwindigkeit ausführt, die große Portfolios verlangen.

Bei 0,000000188 Dollar sehen Analysten für Positionen, die jetzt eröffnet werden, ein Potenzial von bis zu 100x. Eine Garantie ist das nicht, doch ADA hängt an Genehmigungen außerhalb jeder Kontrolle, während das Listing hier allein am Team hinter einem Milliardencoin liegt. Die ADA-Erwartung zielt bestenfalls auf 0,30 Dollar, und dafür braucht es einen Hard Fork und die Freigabe der Aufsicht. Ein einziges Listing kann eine andere Größenordnung öffnen. Der Entwickler, der die Rechnung einmal bewies, wiederholt das Muster mit mehr Werkzeugen. Die Zahlen stehen auf der Seite von Pepeto.

Fazit

Der Cardano Kurs profitiert von echten Auslösern, und Käufe großer Adressen bei 0,16 Dollar zeigen einen tragfähigen Boden. Doch derselbe Kopf, der Pepe ganz ohne Produkt zu 11 Milliarden Dollar führte, betreibt heute ein Projekt mit funktionierender Börse. Die gleiche Gesamtmenge bedeutet, dass der alte Preis vom Vorverkauf aus ein Vielfaches wäre. Mehr als 10 Millionen Dollar, die während der Angst hereinkamen, sprechen für ein Muster statt für eine Vermutung. Ein Einstieg heute ist eine Wette auf das zweite Projekt desselben Entwicklers. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch den Vorverkaufspreis, denn die offizielle Pepeto-Website zählt die Zeit bis zum Listing herunter.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs im August 2026?

Die Spanne liegt zwischen 0,14 und 0,17 Dollar. Ein Schluss über 0,19 Dollar öffnet den Weg zu 0,30 Dollar, entscheidend sind Hard Fork und ETF-Fenster.

Warum fällt Pepeto neben ADA gerade auf?

Pepeto verbindet einen geprüften Vertrag mit einer laufenden Börse und mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital. Der Stand steht auf pepetocoin.com, und pepetocoin.com nennt den Entwickler dahinter.