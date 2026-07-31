Datum der Anmeldung:
27.07.2026
Aktenzeichen:
B3-87/26
Unternehmen:
Stiftung kreuznacher diakonie Kirchliche Stiftung ö.R., Bad Kreuznach; Erw. v. 50% der Anteile an u. Mitkontrolle ü. d. Synodis gemeinnützige GmbH, Berlin, von der Agaplesion Logistikzentrum gGmbH, Frankfurt (Einkaufsgemeinsch. Agaplesion/Kreuznacher,GU)
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken und Pflegeheime, Einkaufskooperationen
27.07.2026
Aktenzeichen:
B3-87/26
Unternehmen:
Stiftung kreuznacher diakonie Kirchliche Stiftung ö.R., Bad Kreuznach; Erw. v. 50% der Anteile an u. Mitkontrolle ü. d. Synodis gemeinnützige GmbH, Berlin, von der Agaplesion Logistikzentrum gGmbH, Frankfurt (Einkaufsgemeinsch. Agaplesion/Kreuznacher,GU)
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken und Pflegeheime, Einkaufskooperationen
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