Datum der Anmeldung:
27.07.2026
Aktenzeichen:
B5-81/26
Unternehmen:
GI Manager / GI Partners / Otodata (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Betrieb einer Softwareplattform, Hardware zur Fernüberwachung von Lagertanks, Ortungsgeräte für Fahrzeuge
27.07.2026
Aktenzeichen:
B5-81/26
Unternehmen:
GI Manager / GI Partners / Otodata (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Betrieb einer Softwareplattform, Hardware zur Fernüberwachung von Lagertanks, Ortungsgeräte für Fahrzeuge
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