Datum der Anmeldung:
27.07.2026
Aktenzeichen:
B13-62/26
Unternehmen:
BU Bregal Unternehmerkapital AG, Zug (CHE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die MDT Holding GmbH, Engelskirchen
Produktmärkte:
Entwicklung Herstellung und Vertrieb von Hard- und Softwarelösungen für Gebäudeautomation
27.07.2026
Aktenzeichen:
B13-62/26
Unternehmen:
BU Bregal Unternehmerkapital AG, Zug (CHE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an und über die MDT Holding GmbH, Engelskirchen
Produktmärkte:
Entwicklung Herstellung und Vertrieb von Hard- und Softwarelösungen für Gebäudeautomation
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