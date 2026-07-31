Seit unserer Grundlagen-Analyse der KI-Energie-Wertschöpfungskette im Dezember 2025 hat sich die These vom "Physical AI"-Boom von einer optimistischen Prognose zur belegten Betriebsrealität verhärtet. Die Zahlen sind größer als selbst die damals aggressiven Szenarien vermuteten: Goldman Sachs beziffert die Hyperscaler-Investitionen 2026 auf 527 bis 765 Mrd. $, davon rund 75 % nicht für Chips, sondern für Bau, Kühlung und Stromversorgung.
Wir waren in diesem Sektor bereits mehrfach positioniert, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Zwei Unternehmen haben für uns schon einmal abgeliefert und nun halten wir für den richtigen Zeitpunkt um wieder einzusteigen. Unsere beiden Kandidaten finden Sie in der Termin Börse daily auch im Einzelabruf über diesen Link: KLICK HIER.
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