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Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien schwer beschädigt - keine Verletzten



31.07.2026 / 09:30 CET/CEST

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Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien schwer beschädigt - keine Verletzten Mannheim, 31. Juli 2026 - Im Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien in Yanbu am Roten Meer ist am 25. Juli 2026 ein Brand ausgebrochen. Das Werk wurde dabei schwer beschädigt. Bei dem Vorfall wurden keine Mitarbeitenden verletzt. Die Sicherheit der Belegschaft hat für das Unternehmen höchste Priorität. Die Produktions- und Abfüllanlagen sind stark beschädigt, so dass der Betrieb bis auf weiteres eingestellt ist. Kurzfristig liegt der Fokus auf der Sicherstellung der Kundenversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen. Parallel dazu werden die Planungen für den Wiederaufbau der Produktionskapazitäten aufgenommen. FUCHS hält eine Minderheitsbeteiligung von 32% an ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM. Der Ergebnisbeitrag des Joint Ventures zum EBIT des FUCHS-Konzerns lag im Geschäftsjahr 2025 bei rund 1,5%. FUCHS SE

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