Leipzig (ots) -In einer Woche startet der 35. MDR-Musiksommer: Vom 7. August bis 5. September verwandelt das Festival Mitteldeutschland in einen Klangraum zwischen Natur und Musik. Die Jubiläumsausgabe mit insgesamt 25 Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bringt Musik von Klassik bis Jazz dorthin, wo Menschen den Sommer genießen: unter freiem Himmel in Gärten und Parks und sogar mitten im Wald. Alle drei MDR-Ensembles - MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor - sind für einen Monat in großen und kleinen Besetzungen in den Regionen unterwegs und laden zu besonderen Konzerterlebnissen sowie familienfreundlichen Angeboten ein. Unter dem Motto "Natur als Bühne" steht die Jubiläumsausgabe ganz im Zeichen von Walderfahrung, Begegnung und Entschleunigung. Alle Informationen zu Ticketverkauf, Konzertorten und Mitwirkenden sind unter mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer) gebündelt.Familienkonzerte im Baumkronenpfad, versteckte Bühnen in freier Natur und Parks: Die Jubiläumsausgabe des MDR-Musiksommers macht die Natur zum Star seiner 25 Konzerte. Mit Beginn der letzten Ferienwoche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das sommerliche Festival für sein Publikum wieder in ganz Mitteldeutschland unterwegs. Das ARD-weit einzigartige Festival setzt 2026 ganz bewusst auf Entschleunigung, gemeinschaftliches Erleben und neue touristische Zusatzangebote. Neben den MDR-Ensembles in verschiedenen Formationen sind zudem auch namhafte Gaststars wie Alena Baeva, Emma Smith und Tamara Stefanovich zu erleben. Neue Spielorte gibt es im Hainich, in Bad Düben, Blankenburg und in Benneckenstein.Auftakt mit dem großen MDR-Sinfonieorchester in IlmenauEröffnet wird der MDR-Musiksommer am 7. August in der Festhalle Ilmenau. Chefdirigent Dennis Russell Davies dirigiert das MDR-Sinfonieorchester mit einem Konzert im Zeichen der Natur. Auf dem Programm stehen Beethovens 6. Sinfonie "Pastorale" und Wagners "Waldweben" sowie Werke von Antonín Dvorák. Als Solist ist der junge Cellist Carlo Lay zu Gast. Das Konzert wird live im Rahmen des ARD Radiofestivals in ARD Sounds sowie auf den Kulturwellen der ARD im Radio übertragen.Naturraum Wald im FokusDer Wald als Sehnsuchtsort, Kraftquelle und klanglicher Resonanzraum prägt die Jubiläumsausgabe des Festivals. Im Nationalpark Hainich, erstmals Spielort des MDR-Musiksommers, führen zwei Wandelkonzerte (23. August) Familien über den Baumkronenpfad im Hainich. Auf der Waldbühne Benneckenstein (28. August) treffen Kompositionen für Männerchor auf ein Hornquartett, während im Naturtheater Bad Elster (15. August) das Programm "Let's Swing" Jazzmusik mit Sängerin Emma Smith im Grünen erlebbar macht. Auch die Konzerte auf der Wartburg am 29. August und 4. September greifen die waldreiche Umgebung programmatisch auf.Musik und touristische EntdeckungenDer MDR-Musiksommer verbindet 2026 seine Konzertangebote verstärkt mit touristischen Zusatzangeboten. Zahlreiche Veranstaltungen lassen sich mit Führungen oder Ausstellungsbesuchen kombinieren, unter anderem auf der Wartburg, im Kloster Michaelstein, im ega-Park Erfurt oder im Nationalpark Hainich. Damit wird das Festival zugleich zu einer sommerlichen Entdeckungstour durch Mitteldeutschland.Große Namen und künstlerische VielfaltNeben MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor prägen namhafte Solistinnen und Solisten das Festivalprogramm, darunter die Geigerin Alena Baeva, Jazzsängerin Emma Smith und Pianistin Tamara Stefanovich.Zu den musikalischen Höhepunkten zählen Mendelssohns selten gespielte "Die erste Walpurgisnacht" in Jena, Vivaldis "Vier Jahreszeiten" mit Alena Baeva (Köthen, Weißensee, Großenhain) sowie die "Folk Songs of the Four Seasons" von Ralph Vaughan Williams mit dem MDR-Kinderchor in Hoyerswerda und Meiningen. Auch kleinere Formationen aus den drei MDR-Ensembles sorgen für besondere Konzerterlebnisse, von Streichquartetten bis zu Vokalensembles.Finale in Suhl als Auftakt in die neue MDR-SpielzeitDen Abschluss des MDR-Musiksommers bildet am 5. September das Konzert in Suhl mit Auszügen aus Carl Maria von Webers "Der Freischütz", ergänzt u.a. durch Robert Schumanns "Vom Pagen und der Königstochter", op. 140. Gleichzeitig markiert das Konzert den Auftakt der MDR-Konzertsaison 2026/27.Digital und multimedial präsentDer MDR begleitet den Musiksommer umfassend: MDR Kultur und MDR Klassik berichten in ihren Angeboten online und im Radio. Ausgewählte Konzerte können zudem in ARD Sounds nachgehört werden. MDR um 4 wird am 7. August live aus Ilmenau senden und in den folgenden vier Wochen regelmäßig zum MDR-Musiksommer schalten.Familienfreundlich und vielfältigEin besonderer Fokus liegt 2026 auf Angeboten für Familien. Mit dem Wandelkonzert im Hainich gibt es erstmals ein speziell für Kinder und Jugendliche konzipiertes Angebot inmitten der Natur. Für alle Gäste bis 27 Jahre kosten Tickets 9 Euro.Über den MDR-MusiksommerUnter dem Motto "Drei Länder. Ein Klang" vereint der MDR-Musiksommer seit 1992 Musik, Kultur und Landschaft in Mitteldeutschland. Mit seinem breiten Programm von Klassik über Jazz bis Crossover verlängert das Festival seit 2024 die Sommerferien um vier Wochen voller musikalischer Höhepunkte. Der 35. MDR-Musiksommer beginnt am 7. August und endet am 5. September 2026.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6324807