Die Krypto-Börse Coinbase hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Trotz eines neuen Rekords beim Marktanteil machten eine schwache Handelsaktivität und eine geringe Volatilität dem US-Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Die Aktie reagierte prompt.Coinbase verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Nettumsatz von rund 1,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deutlich düsterer sieht es beim Ergebnis aus: Unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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