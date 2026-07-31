London (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat auf ihrer jüngsten Sitzung die Leitzinsen unverändert belassen, so die Experten von M&G Investments.Bemerkenswert sei dabei weniger die Entscheidung selbst als vielmehr die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh gewesen. Während er mehrfach bekräftigt habe, dass die Inflationsbekämpfung weiterhin oberste Priorität genieße und das Inflationsziel von 2% nicht zur Disposition stehe, sei er bei der Frage nach dem konkreten künftigen Zinspfad auffallend vage geblieben. Gleichzeitig habe er auf eine Reihe von Faktoren verwiesen, die grundsätzlich für eine restriktivere Geldpolitik sprächen: Die Inflation liege weiterhin über dem Zielwert, der anhaltende Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz könnte zusätzlichen Preisdruck erzeugen, steigende Energiepreise würden weitere Inflationsrisiken bergen und die US-Wirtschaft inklusive des Arbeitsmarktes zeige sich trotz aller Unsicherheiten bemerkenswert robust. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de