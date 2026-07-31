Hannover (www.anleihencheck.de) - Fed-Chef-Kevin Warsh scheint die momentanen Inflationsprob-leme in den USA wirklich einfach aussitzen zu wollen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Entsprechend sei das Leitzinsniveau in den Vereinigten Staaten vom Federal Open Market Committee (FOMC) auch am aktuellen Rand in dieser Woche nicht angepasst worden. Die obere Grenze der Fed Funds Target Rate verharre somit weiterhin bei einem Wert von 3,75%. Warsh folge damit letztlich der unter weltweiten Notenbankern derzeitig ziemlich populären Strategie "Worte statt Taten" - und dabei wolle der neue Fed-Chef eigentlich gar kein Freund der Worte sein! ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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