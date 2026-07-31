Während die Sommerhitze ihren Höhepunkt erreicht und die Märkte in ruhigeres Fahrwasser gleiten, setzen kluge Anleger nicht auf Improvisation, sondern auf Methode. Genau das liefert der Turbo-August von Börsenexperte Timo Nützel: 5 sorgfältig ausgewählte Aktien, ein klar definierter Zeitraum und ein datenbasiertes Regelwerk - für alle, die auch im August mit System statt mit Bauchgefühl investieren wollen.Das Prinzip bleibt bewährt und diszipliniert: Einstieg am ersten Handelstag des Monats, Ausstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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