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Die Partnerschaft ermöglicht konsistenten, leistungsstarken KI-Speicher im gesamten globalen Anbieternetzwerk von Andromeda und senkt so die Gesamtinnovationskosten für KI-Teams.
CAMPBELL, Kalifornien, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, gab heute bekannt, dass Andromeda - eine Plattform, die KI-Teams mit Hochleistungsrechenkapazitäten verbindet - die WEKA NeuralMesh-Plattform als zentralen KI-Datenspeicher für verwaltete GPU-Cluster integriert. Die Kunden von Andromeda können nun auf ein dediziertes NeuralMesh oder eine GPU-native WEKA NeuralMesh-Axon-Bereitstellung zugreifen, um eine konsistente Speicherleistung in jedem Cluster zu erzielen, der auf einem beliebigen Hyperscaler oder in einer KI-Cloud läuft.
GPUs in jeder Umgebung mit Daten versorgen
Andromeda hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hochleistungsrechner jedem Team an der Grenze des Möglichen zur Verfügung zu stellen, damit Durchbrüche durch Ideen und nicht durch den Zugang zu Hardware vorangetrieben werden. Das Unternehmen arbeitet mit führenden KI-Labors, Rechenzentren und Cloud-Anbietern zusammen und leitet Trainings- und Inferenz-Jobs über die gesamte globale Lieferkette weiter. Andromeda ist weltweit bei mehr als 50 Rechenanbietern tätig und leitet Trainings- und Inferenz-Workloads über eine wachsende globale Flotte von verwalteten Clustern weiter.
Jeder Cluster auf der Plattform von Andromeda muss dieselben Qualitätsstandards erfüllen, unabhängig davon, wer die Infrastruktur betreibt; das Unternehmen zertifiziert jeden Cluster hinsichtlich GPU, Speicher, Netzwerkstruktur und Sicherheit, bevor er an einen Kunden ausgeliefert wird. Dieser Standard brachte ein schwieriges Problem ans Licht: Jeder Anbieter brachte seine eigene Speicherumgebung mit, und die Leistung variierte von Cluster zu Cluster.
Mit WEKA erzielt Andromeda erhebliche Leistungssteigerungen auf bestehender Hardware, eine Bereitstellung innerhalb von Minuten, Konsistenz über alle Anbieter hinweg und niedrigere Speicherkosten.
"Unser Ziel ist es, den globalen Fluss von Rechenleistung zu ermöglichen, und das bedeutet, dass jeder von uns bereitgestellte Cluster leistungsfähig sein muss, ganz gleich, woher die Kapazität stammt. Die Standardisierung auf WEKA NeuralMesh hat unseren Kunden Konsistenz auf Hyperscaler-Niveau mit der Flexibilität des freien Marktes auf der Speicher- und Arbeitsspeicherebene verschafft - dort, wo sich Leistung entscheidet", sagte Wil Moushey, CEO bei Andromeda. "Ungenutzte GPUs bremsen das Tempo der KI-Innovation. WEKA hilft uns dabei, sicherzustellen, dass jede von uns verwaltete GPU ihren Beitrag leistet."
GPU-nativer KI-Speicher und -Arbeitsspeicher, in wenigen Minuten bereitgestellt
Als ein Forschungslabor feststellte, dass seine Workloads durch den vom Cluster bereitgestellten Speicher ausgebremst wurden, setzte Andromeda NeuralMesh Axon auf derselben Hardware ein und erschloss so die vom Labor benötigte Leistung - ohne zusätzliche Infrastruktur.
NeuralMesh Axon ist die GPU-native Bereitstellung der NeuralMesh-Softwareplattform. Sie integriert den Speicher direkt in die GPU-Server von Andromeda und wandelt das vorhandene NVMe jedes Clusters in eine einheitliche, leistungsstarke Datenschicht um, die Training und Inferenz mit voller Geschwindigkeit versorgt. Da diese Infrastruktur bereits in den Racks installiert, mit Strom versorgt und bezahlt ist, sorgt sie für zusätzliche Leistung, ohne den Platzbedarf, den Stromverbrauch oder die Kosten zu erhöhen.
Mithilfe des NeuralMesh Kubernetes Operators kann Andromeda innerhalb weniger Minuten einen kompletten NeuralMesh-Cluster einrichten und seine gesamte Flotte über dieselben Workflows verwalten, die auch für alle anderen Schichten des Stacks zum Einsatz kommen. Von den NeuralMesh-Bereitstellungen bei Andromeda läuft etwa die Hälfte auf NeuralMesh Axon; der Rest sind dedizierte NeuralMesh-Bereitstellungen für Kunden, die jeden GPU-Kern und jedes Gigabyte Speicher exklusiv für ihre Workloads benötigen. Unabhängig davon, wo NeuralMesh bereitgestellt wird, liefert es stets die gleiche Mindestleistung - ganz gleich, welche Hardware des jeweiligen Anbieters dahintersteckt. Diese Zuverlässigkeit ermöglicht es Andromeda, Kunden in Cluster einzubinden, die zuvor über keinen gemeinsamen Speicher verfügten.
Für Andromeda sind die Vorteile offensichtlich:
"Die erste Bereitstellung von WEKA NeuralMesh Axon bei Andromeda dauerte vom Bare-Metal-Server aus nur 10 Minuten. Das wurde zu unserem Leitbild", sagte Vishvajit Kher, leitender Architekt bei Andromeda. "Wenn ein Cloud-Anbieter keinen gemeinsam genutzten Speicher anbietet, sind wir nicht mehr blockiert. Wir stellen WEKA NeuralMesh bereit und wissen, dass es Leistung bringt. Es ist ein voll ausgestattetes System, das bis zu 90 % günstiger ist als Alternativen auf dem Markt und Einsparungen bietet, die sich mit zunehmender Skalierung noch verstärken. Jeder Dollar kommt direkt den KI-Teams zugute, die wir betreuen."
"Andromeda löst eines der schwierigsten Probleme in der KI-Infrastruktur: Rechenleistung von mehr als 50 verschiedenen Anbietern so zu bündeln, dass sie sich wie eine einzige Plattform anfühlt", sagte Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. "WEKA NeuralMesh erweitert dieses Versprechen auf die Datenschicht: Es lässt sich in wenigen Minuten bereitstellen und versorgt Trainings- und Inferenz-Workloads mit voller Geschwindigkeit auf der Hardware jedes GPU-Anbieters, überall auf der Welt. Teams, die auf Andromeda aufbauen, können die Speicherfrage komplett außer Acht lassen und direkt mit Innovationen beginnen. Gemeinsam helfen wir KI-Teams dabei, die Zeit von der Idee bis zum Ergebnis zu verkürzen."
Ausweitung auf die neueste Generation der KI-Infrastruktur
Andromeda setzt WEKA NeuralMesh auf seiner globalen Plattform ein, die sowohl dedizierte als auch GPU-native Bereitstellungen umfasst. Die Partnerschaft erstreckt sich bereits auf KI-Hardware der nächsten Generation, während Andromeda seine globale Plattform ausbaut.
KI-Teams, die daran interessiert sind, Workloads auf Andromeda auszuführen, können unter andromeda.ai loslegen.
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Informationen zu Andromeda
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31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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