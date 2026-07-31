Siemens Healthineers (SHL) berichtete über gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, mit moderatem vergleichbarem Umsatzwachstum und bereinigtem EPS, unterstützt durch Rückerstattungen von US-Zöllen. Das Management senkte die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund anhaltender Schwäche im Bereich Diagnostik, während die EPS-Prognose um den Betrag des Rückerstattungsnutzens angehoben wurde. Die Diagnostik bleibt die Hauptsorge und spiegelt strukturellen Druck in China, rückläufige Legacy-Plattformen und schwache Margen wider. Der Imaging-Bereich war gedämpft, jedoch erzielte die Precision Therapy starkes Wachstum, während das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz im Equipment-Bereich eine gesunde Nachfrage anzeigte. Wir nehmen nur begrenzte Anpassungen an unserem Modell vor, extrapolieren den Zollvorteil nicht und bestätigen unser BUY-Rating mit einem niedrigeren Kursziel von 47,00 EUR (zuvor 49,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-healthineers-ag
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