Cardano Kurs springt 5 Prozent, ADA nimmt nach Hoskinson-Aussagen 0,18 Dollar ins Visier

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Der Cardano Kurs ist am Mittwoch um fast 5 Prozent auf 0,164 Dollar gestiegen und hat damit den Gesamtmarkt klar geschlagen. Auslöser waren Aussagen von Gründer Charles Hoskinson, der die besten Tage des Netzwerks noch vor sich sieht. Gleichzeitig verzeichnen Investmentprodukte auf ADA seit 16 Monaten in Folge Nettozuflüsse. Trotzdem liegt der Kurs rund 95 Prozent unter dem Hoch von 3,09 Dollar aus dem September 2021. Wie passt eine Rally von 5 Prozent zu einem Minus von 53 Prozent seit Jahresbeginn? Davon hängt ab, ob dieser Ausbruch trägt oder im Sand verläuft.

Cardano Kurs stabilisiert sich bei 0,164 Dollar und nimmt das Cluster bei 0,18 Dollar ins Visier

Technisch hat ADA seit dem 4. Juli einen Rücksetzer von 25 Prozent in die Fibonacci-Zone zwischen 0,14 und 0,1567 Dollar hinter sich, wo Käufer wieder eingestiegen sind. Der Cardano Kurs stabilisiert sich laut AMBCrypto bei 0,164 Dollar, und die Marktkapitalisierung liegt wieder bei mehr als 6,1 Milliarden Dollar. Bei 0,18 Dollar liegt ein Liquiditätscluster von mehr als einer Million Dollar, das damit zum nächsten großen Ziel wird. Große Wallets haben ihre Beteiligung am Kassa- und am Terminmarkt zugleich erhöht.

Der zweite Treiber kam aus der Geldpolitik. Die US-Notenbank hielt die Zinsen laut CoinDesk auf dem Niveau von 3,50 bis 3,75 Prozent, allerdings mit neun zu drei Stimmen und drei Gegenstimmen für eine Erhöhung. Notenbankchef Kevin Warsh eröffnete seine Pressekonferenz mit dem Hinweis, dass es kein weiches Inflationsziel gebe. Terminmärkte rechnen inzwischen mit 72 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen Schritt nach oben im September. Für Altcoins bedeutet das weniger Liquidität und teurere Finanzierung offener Positionen.

Damit hängt ADA an zwei Faktoren, die außerhalb des Netzwerks entschieden werden, an der Geldpolitik und an der Kaufbereitschaft großer Wallets. Selbst die freundlichen Schätzungen sehen für 2026 eine Spanne von 0,24 bis 0,30 Dollar, also nicht einmal eine Verdoppelung. Wer Vervielfachung sucht, stößt bei mehr als 6 Milliarden Dollar Bewertung schnell an die Rechengrenze und schaut dorthin, wo diese Grenze fehlt.

Warum PepetoSwap dort ansetzt, wo dem Cardano Kurs die Rechnung ausgeht

Während der Cardano Kurs von zwei Katalysatoren abhängt, die eintreten können oder eben nicht, hat Pepeto die Spekulationsphase bereits hinter sich gelassen. Das Listing dieses Projekts hängt nicht an Behörden, sondern allein an dem Team hinter einem Coin, der einmal Milliarden wert war.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder Dollar vollständig bleibt, anstatt bei jeder Transaktion einen Teil zu verlieren. Die Cross-Chain-Bridge verbindet getrennte Netzwerke gebührenfrei, damit Kapital von einer Chain sofort die Chance auf der nächsten erreicht. Ein hochrangiger Kopf von Binance hat die Handels-Engine geformt, und diese Herkunft erklärt, warum die Börse Aufträge in dem Tempo ausführt, das große Depots verlangen.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat einen Meme-Token ohne ein einziges Produkt zu einem Wert von 11 Milliarden Dollar gemacht, und derselbe Kopf steht heute hinter Pepeto mit einer Börse, die bereits echte Trades verarbeitet. Zusammengekommen sind mehr als 10 Millionen Dollar im schwächsten Meme-Coin-Monat des Jahres, was zeigt, dass professionelles Kapital seine Recherche vor Ende Juni abgeschlossen hat. Vor dem Start des Vorverkaufs hat SolidProof den vollständigen Programmcode geprüft und jeden Vertrag freigegeben, weshalb jede eintretende Wallet einen Schutz erhält, den frühe Einstiege sonst selten bieten.

Bei 0,000000188 Dollar trägt der Vorverkauf dieselben 420 Billionen Token, die den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar getragen haben. Analysten sehen das Hundertfache als erreichbar an, sofern eine Position vor dem Listing eröffnet wird, aus 1.000 Dollar könnten dann 100.000 Dollar entstehen. Dieser Preis verschwindet in dem Moment, in dem das Binance-Listing den Marktpreis bestimmt.

Fazit

Der Cardano Kurs profitiert von echten Nachrichten, und 16 Monate Nettozuflüsse belegen die Treue des professionellen Kapitals. Doch der Architekt, der Pepe ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, führt heute ein Projekt mit laufender Börse. Dieselben 420 Billionen Token bedeuten, dass ein Gleichziehen mit dem ersten Coin dem Hundertfünfzigfachen des Vorverkaufspreises entspricht. Kapital, das während der Angst eintrifft, zeigt ein Muster und keine Vermutung. Wer jetzt einsteigt, setzt auf das zweite Projekt desselben Architekten, bevor das Binance-Listing bestätigt, was das erste bewies. Auf der offiziellen Pepeto-Website wird aus dieser Überzeugung eine Position, bevor sich das Fenster schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht der Cardano Kurs für 2026 aus?

Der Cardano Kurs liegt bei 0,164 Dollar, Schätzungen sehen für 2026 eine Spanne von 0,24 bis 0,30 Dollar. Der nächste Widerstand liegt bei 0,18 Dollar.

Warum wird Pepeto neben ADA beobachtet?

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, betreibt eine funktionierende Börse, und das Binance-Listing rückt näher. Details nennt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.