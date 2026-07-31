Rostock (ots) -Warnemünde - Vom 6. bis 9. August 2026 öffnet der Marinestützpunkt Warnemünde im Rahmen der Hanse Sail erneut seine Tore für die Öffentlichkeit. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in den Auftrag und den Alltag der Deutschen Marine.Fregattenkapitän Martin-Paul Rose, Kommandeur des Marinestützpunktkommandos Warnemünde, betont: "Seit vielen Jahren öffnen wir gemeinsam mit der Hanse Sail im August unsere Tore, um Begeisterung zu wecken. Mit unseren Angeboten möchten wir den Dialog fördern und die Marine näher an die Menschen bringen."Ein maritimes Highlight wird die Fregatte "Brandenburg" sein. Fregattenkapitän Philipp Schuster, Kommandant der Fregatte, sagt: "Die Hanse Sail steht für maritimes Flair, internationale Begegnungen und eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist jedes Jahr beeindruckend zu sehen, wie sich der Hafen mit Traditionsseglern aus aller Welt füllt und Menschen aller Generationen zusammenkommen. Für meine Besatzung und mich ist es eine besondere Ehre, als Flaggschiff an der 35. Hanse Sail teilzunehmen. Wir freuen uns auf den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern und darauf, Einblicke in unsere Arbeit und das Leben an Bord geben zu können."Ergänzt wird das Programm durch Vorführungen des Flugabwehrsystems "Patriot", Hubschrauberdemonstrationen des Marinefliegergeschwaders 5 mit einer simulierten Seenotrettung, ein Mitmachangebot des Kraftfahrausbildungszentrums Potsdam sowie Angebote für Familien. Auch THW, Bundespolizei, Wasserschutzpolizei und die Stützpunktfeuerwehr präsentieren sich im Rahmen der Veranstaltung.ProgrammÖffnungszeiten "Open Stützpunkt":Freitag, den 7. August 2026 10:00 Uhr bis 18:00 UhrSamstag, den 8. August 2026 10:00 Uhr bis 18:00 UhrSonntag, den 9. August 2026 10:00 Uhr bis 16:00 UhrÖffnungszeiten "Open Ship" der Fregatte "Brandenburg":Freitag, den 7. August 2026 10:00 Uhr bis 16:00 UhrSonntag, den 9. August 2026 10:00 Uhr bis 16:00 UhrOrt: Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 RostockHinweiseDie Schiffe und Boote sind nicht barrierefrei.Die Mitnahme von Rollstühlen, Kinderwagen, Fahrräder und ähnlichen Gegenständen ist an Bord nicht möglich.Es finden im Eingangsbereich des Stützpunktes Taschenkontrollen statt.Das Mitführen von Waffen jeglicher Art, Drogen, Feuerwerkskörper und Munition ist auf dem Veranstaltungsgelände verboten.Hinweise für MedienvertretendeDie Veranstaltung ist öffentlich zugänglich; eine gesonderte Akkreditierung für Medienvertretende ist daher nicht erforderlich. Sofern Interviews mit Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Marine während der Veranstaltung geplant sind, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Entsprechende Anfragen sind bis spätestens Donnerstag, 6. August 2026, 12:00 Uhr, an das Presse- und Informationszentrum Marine für einen reibungslosen Ablauf zu richten.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineSachgebiet PressearbeitTel.: +49 (0)381 802 51524/ 51523 / 51522E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6324908