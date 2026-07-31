Alle fünf GAFAM-Mitglieder (Alphabet, Apple, Meta, Amazon und Microsoft) haben nun ihre Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. An den letzten Handelstagen zog vor allem Microsoft den GAFAM Index und auch praktisch den kompletten Markt nach oben. Der Softwareriese erlebte gestern sogar seinen besten Handelstag seit 2008.Der Börsenwert legte an einem einzigen Tag um rund 450 Milliarden Dollar zu. Auslöser war ein starkes Quartal mit beschleunigtem Wachstum in der Cloud-Sparte Azure und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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