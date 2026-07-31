Die EU hat eine Ausschreibung für die öffentliche Finanzierung von bis zu sieben KI-Gigafactories in Europa gestartet. Damit soll der Aufbau einer souveränen Infrastruktur vorangetrieben werden. Der Begriff der digitalen Abhängigkeit von den USA und China spielt in den Überlegungen der Europäischen Union (EU) mit Blick auf die schwierigen politischen Beziehungen zu den USA unter Präsident Donald Trump eine immer größere Rolle. Die Europäische Kommission ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n