Normalerweise wäre so etwas ein Luxus-Problem: Apple hat die iPhone-Nachfrage unterschätzt. Im KI-Boom mangelt es selbst Tech-Riesen wie dem US-Konzern an Chip-Nachschub. Auch darum fällt der Aktienkurz trotz guter Ergebnisse. Vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation hat der US-Techkonzern Apple mit Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu kämpfen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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