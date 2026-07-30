Le 30 juillet/July 2026Trillion Energy International Inc. (TCF) has announced a name and symbol change to Dune Oil Corp. (DUNE).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on August 4, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on July 31, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________Trillion Energy International Inc. (TCF) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Dune Oil Corp. (DUNE).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 4 août 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 31 juillet 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 4 août/August 2026Old Symbol/Vieux Symbole: TCFNew Symbol/Nouveau Symbole: DUNENew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 265342 10 5New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 265342 10 5 7Old/Vieux CUSIP & ISIN: 89624B500/CA89624B5009If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.