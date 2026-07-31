Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die 30-jährige Rendite USA sendet aus technischer Sicht ein deutliches Signal: Der jüngste Monatsschluss markiert voraussichtlich den höchsten Stand seit über 20 Jahren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit seien mehrere wichtige Hürden überwunden worden. Schließlich habe sich das Zinsbarometer bereits in den Jahren 2023, 2025 und im Frühjahr 2026 mit den Barrieren bei gut 5% auseinandergesetzt. Dank des neuen Bewegungshochs bei 5,24% würden sich die Hinweise auf eine Fortsetzung des Renditeanstiegs verdichten, denn aus charttechnischer Sicht liege ein aufsteigendes Dreieck vor, also eine Serie höherer Tiefs bei gleichzeitig wiederholt getesteter Widerstandszone. Dieses Muster werde häufig als "bullische" Trendfortsetzungsformation interpretiert. Das Muster spreche also für einen anhaltenden Aufwärtsdruck - und zwar solange, wie die Rendite oberhalb der Ausbruchsmarke von 5% notiere. Rein rechnerisch ergebe sich aus dem aufsteigenden Dreieck ein Kursziel von gut 6,5%. Diverse alte Hoch- und Tiefpunkte bei 5,90% würden auf dem Weg dorthin ein wichtiges Zwischenziel definieren. Per saldo würden die Charts eher für steigende Renditen sprechen - vor allem auch im langfristigen Bereich. (31.07.2026/alc/a/a) ...

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