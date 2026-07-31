Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN US459058MXXX/ WKN A4EYC1) im Emissionsvolumen von 1,5 Mrd. USD, so die Börse Stuttgart.Die Anlage erfolge in US Dollar. Für Investoren aus dem Euroraum entstehe damit neben dem eigentlichen Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko. Anleger würden einen variablen Kupon erhalten, der sich an der SOFR (Secured Overnight Financing Rate) orientiere. Der Kupon werde vierteljährlich ausgezahlt, die nächste Zinszahlung werde am 27.10.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 27.07.2033 terminiert. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's bewerte die Anleihe mit einem Aaa-Rating. (News vom 30.07.2026) (31.07.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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