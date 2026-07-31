Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck hat sich in Deutschland im abgelaufenen Monat erwartungsgemäß wieder beschleunigt, so die Analysten der Nord LB.Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts habe sich die Jahresrate des Verbraucherpreisindex auf 2,8% Y/Y erhöht. Gegenüber dem Vormonat habe das Preisniveau um 0,8% M/M zugelegt. Ähnlich ausgeprägt sei der Anstieg bei dem für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex ausgefallen (von 2,4% Y/Y auf 2,8% Y/Y bei einer Monatsrate von 0,9% M/M). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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