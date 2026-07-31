Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinsbeschluss in den USA vom Mittwochabend hat deutliche Reaktionen an den Finanzmärkten ausgelöst, so die Analysten der Helaba.Dies liege nicht zuletzt daran, dass der neue Fed-Chef Warsh dem Markt wenig Orientierung über künftige Zinsschritte gebe (keine Forward Guidance). Bisher seien mögliche Zinsänderungen oder eine Beibehaltung des Leitzinses kommunikativ vorbereitet worden. Das sei nun nicht mehr der Fall, sodass künftig mit erhöhter Volatilität rund um FOMC-Sitzungen zu rechnen sei. Es bleibe zu hoffen, dass die Reputation der US-Notenbank darunter nicht leide. Im Anschluss an die FOMC-Entscheidung seien teilweise Zweifel aufgekommen, ob die Fed im Kampf gegen die Inflation ausreichend entschlossen agiere. Die Inflationssorgen hätten zugenommen und mit ihnen die Renditen, insbesondere bei Anleihen mit längeren Laufzeiten. Gestern habe sich die Lage an den Rentenmärkten jedoch etwas beruhigt und der Renditeanstieg sei vorerst zum Stillstand gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...