Unterföhring (ots) -- Drei Sender in einem Paket: Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV ab sofort über HD+ buchbar- 4,99 EUR im Monat, monatlich kündbar; der erste Monat ist kostenlos- Verfügbar für alle HD+ TV-App-Nutzer- Mit HD+ Free auch ohne HD+ Abo zu empfangenGroße Gefühle, vertraute Geschichten und die schönsten Schlagerhits: Mit FERNSEHEN MIT HERZ erweitert HD+ sein Angebot um ein neues Senderpaket für alle, die sich mit romantischen Filmen, Heimatklassikern und Musik unterhalten lassen möchten. Ab sofort bündelt das Zusatzangebot die drei Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV. FERNSEHEN MIT HERZ lässt sich einen Monat lang kostenlos und unverbindlich testen. Danach kann das Senderpaket für 4,99 EUR pro Monat im HD+ Webshop gebucht und monatlich gekündigt werden.FERNSEHEN MIT HERZ steht allen Satelliten-Haushalten über die HD+ TV-App zur Verfügung und kann unabhängig von einem HD+ Produkt gebucht werden. Zum Start steht diese Möglichkeit auf Samsung und Panasonic TV-Geräten zur Verfügung. Weitere Hersteller folgen in Kürze.HD+ IP Nutzerinnen und Nutzer können das Paket ebenfalls ganz unkompliziert dazubuchen und testen.Drei Sender, drei ProgrammweltenRomance TV zeigt romantische Filme, Serien und Romanverfilmungen. Zum Programm gehören unter anderem Inga Lindström, Das Traumschiff, Rosamunde Pilcher, Familie Dr. Kleist, Donna Leon und Dr. Nice.Der Heimatkanal setzt auf Klassiker der deutschen Filmgeschichte, Heimatfilme und Serien. Zu sehen sind beispielsweise die Sissi-Trilogie, die Immenhof-Filme, Der Bergdoktor, Die Schwarzwaldklinik, Ich heirate eine Familie, Die Bergretter und Derrick.GoldStar TV widmet sich dem deutschsprachigen Schlager - mit Konzerten, Musikvideos und Unterhaltungssendungen. Im Programm laufen unter anderem disco, die ZDF-Hitparade, Schlagerkonzerte und Eigenproduktionen wie Meine GoldStars. Auch Auftritte von ABBA, Jürgen Drews, Udo Jürgens, Helene Fischer, Rainhard Fendrich und Falco sind zu sehen."Mit FERNSEHEN MIT HERZ baut HD+ sein Angebot an zusätzlichen Programmpaketen weiter aus und schafft noch mehr Auswahl für Zuschauerinnen und Zuschauer, die nach emotionalen Fernsehmomenten suchen", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Das Paket trifft ein Bedürfnis vieler Menschen nach Geschichten, die berühren: nach großen Gefühlen, vertrauten Heimatmomenten und Schlagerfeeling. Genau diese Mischung finden sie bei Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV - ganz einfach zugänglich über die HD+ TV-App.""Wir freuen uns, FERNSEHEN MIT HERZ nun auch über HD+ anbieten zu können. Damit erreichen unsere Sender Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV noch mehr Zuschauer, die entspannte Unterhaltung, vertraute Geschichten und besondere Momente zum Wohlfühlen schätzen", sagt Tim Werner, CEO Mainstream Media AG.Das Programmpaket FERNSEHEN MIT HERZ, dessen Sender via IP übertragen werden, ist ab sofort im HD+ Webshop buchbar. Weitere Informationen gibt es hier (https://www.hd-plus.de/produkte/fernsehen-mit-herz).Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender.Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6324940