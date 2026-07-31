Die BYD-Aktie hat die in der Vorwoche bestätigte Unterstützung bei 9,80 € verteidigt und ihre Erholung inzwischen bis auf 10,36 € ausgebaut. In meiner vorherigen Analyse stand bereits der Kreuzwiderstand bei 10,73 € als mögliches Ziel im Mittelpunkt. Für eine präzisere Einordnung wechseln wir nun vom Wochen- in den Tageschart. Dieser zeigt eine zunehmend gereifte Erholungsbewegung, die spätestens am nächsten Widerstand wieder unter Druck geraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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