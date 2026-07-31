Apple hat mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2026 die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Dennoch geriet die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck, da Anleger vor allem den vorsichtigen Ausblick und Belastungen in der Lieferkette kritisch bewerten. Apple erzielte im dritten Geschäftsquartal 2026 einen Umsatz von 109,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 108,85 Milliarden US-Dollar. Gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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