Die Aixtron-Aktie geriet zuletzt massiv unter Abgabedruck. Notierte sie vor wenigen Wochen noch bei rund 60 €, steht sie am Freitag aktuell bei etwa 37,40 €. Damit hat sich der Kurs nahezu halbiert. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Bietet der starke Rückgang jetzt wieder eine attraktive Einstiegschance? Auftragseingang deutlich verbessert Nach dem schwächeren Jahresauftakt verlief auch das zweite Quartal beim Umsatz und Ergebnis noch verhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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