KI kann die Kreativität steigern - laut einem Forschungsteam des MIT gilt das aber nicht für alle. Ihre Studie gibt Aufschluss darüber, was Unternehmen jetzt tun müssen, damit der Einsatz erfolgreich gelingen kann. KI-Tools sollen nicht nur die Produktivität, sondern auch die Kreativität steigern. Laut den Anbietern können sie beim Brainstorming unterstützen, erste Entwürfe liefern und grobe Ideen sogar in fertige Präsentationen oder komplette Apps ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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