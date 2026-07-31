Veränderungen in der Führung der Summitas Gruppe: Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass Lutz Richter Ende April 2027 seinen Posten als CEO auf eigenen Wunsch abgeben wird. Nach seinem Ausscheiden wird Richter der Gruppe als strategischer Berater verbunden bleiben. Lutz Richter legt zum 30.06.2027 sein Amt als CEO der Summitas Gruppe auf eigenen Wunsch nieder und wird aus dem Unternehmen ausscheiden. Der Aufsichtsrat habe dem Ersuchen entsprochen und danke Lutz Richter für seine herausragende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact