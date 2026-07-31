Das Immobilienportal immowelt hat erneut eine Rangliste der luxuriösesten Villen veröffentlicht, die zuletzt auf der Plattform inseriert wurden. Die exklusiven Objekte haben Angebotspreise von bis zu 27,5 Mio. Euro. Wo sich die Luxusanwesen befinden, lesen Sie hier. Ein Villa von historischer Architektur mit Pool oder Smart-Home-Designhäuser mit Spa: Luxuriöse Häuser und Wohnungen haben ihren Preis. Diskretion, Lage und vor allem Historie sind heute viel wert. Ein aktuelles Ranking zeigt die Top-5-Häuser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact