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Der Cardano Kurs legte vor dem Zinsentscheid der Fed rund 4,6 Prozent zu und steht nach einem weiteren Plus von 1,4 Prozent bei etwa 0,16 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt über 6 Milliarden Dollar, womit ADA klar in den größten zwanzig Werten bleibt. Trotzdem handelt der Kurs unter jedem wichtigen Gleitenden Durchschnitt und rund 95 Prozent unter dem Allzeithoch. Am 9. August öffnet das Prüffenster für einen Spot-ETF, und darauf richtet sich nun jede Erwartung. Beginnt hier eine echte Wende für den Cardano Kurs oder wiederholt sich das Muster der letzten Monate? Eine einzige Marke entscheidet darüber.

Cardano Kurs zwischen ETF-Termin und schwacher Technik

ADA gewann in den letzten 24 Stunden weitere 1,4 Prozent, nachdem der Kurs vor der Sitzung der Notenbank laut CryptoRank bereits 4,6 Prozent zugelegt hatte. Der Anstieg kam nicht aus dem Netzwerk, sondern aus der Hoffnung auf eine ruhige Notenbank, und diese Hoffnung erfüllte sich mit dem unveränderten Leitzins teilweise. Solche Bewegungen tragen jedoch nur so weit, wie frisches Kapital nachfließt, und der Cardano Kurs hat diesen Nachschub seit Wochen nicht gesehen.

Technisch bleibt das Bild für den Cardano Kurs schwierig, denn ADA handelt laut CoinLore unter allen fünf täglichen Durchschnittslinien, die damit sämtlich als Widerstand über dem Kurs liegen. Der erste ernste Widerstand liegt bei 0,1685 Dollar, während die Unterstützung bei 0,1610 Dollar verläuft. Von 23 geprüften Indikatoren zeigen 13 nach unten, einer nach oben und neun neutral, was das Minus von 6,3 Prozent in sieben Tagen erklärt. Ein Rutsch unter 0,1610 Dollar öffnet den Weg zu tieferen Marken.

Der eigentliche Termin liegt im August, weil ADA nach sechs Monaten CME-Futures am 9. August für ein verkürztes ETF-Verfahren berechtigt wird. Grayscale hat den Antrag für den Fonds GADA bereits eingereicht, und eine Entscheidung könnte bis Ende Oktober fallen. Selbst wenn beides gelingt, deckelt die Rechnung den Cardano Kurs bei einem Vielfachen, das Monate braucht und von einer Behörde abhängt. Genau dort schauen viele Anleger auf ein Ereignis, das die Rechnung sofort neu aufstellt.

Pepeto wartet nicht auf eine Behörde, sondern auf einen Listungstermin

Bei Pepeto hängt dagegen alles an einem Termin, den keine Behörde verschieben kann. Genau das lenkt die Aufmerksamkeit auf den Vorverkauf, dessen Binance-Listung Woche für Woche näher rückt. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Starttermin kommt schnell näher.

Was dieses Projekt unterscheidet, ist seine Herkunft, denn dahinter steht der Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Dasselbe Angebot von 420 Billionen Token, das Pepe ohne ein einziges Produkt auf sieben Milliarden Dollar Marktkapitalisierung trug, stützt nun ein Projekt mit echten Börsenwerkzeugen, die bereits laufen.

PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder Dollar in der Position bleibt statt an Netzwerkkosten zu verschwinden. Der Wechsel zwischen Netzwerken läuft über die Cross-Chain-Bridge ohne Kosten, wodurch Kapital frei zirkuliert und nicht auf einer einzelnen Kette hängen bleibt. Die Codeprüfung von SolidProof lief vollständig ab und deckte jeden Vertrag des Projekts ab, bevor der Vorverkauf öffnete, weshalb hier niemand auf ungeprüften Code vertrauen muss. Ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklerteam, weshalb mehr als 10 Millionen Dollar in einer Phase zusammenkamen, in der der breite Markt verkaufte.

Analysten rechnen mit einer deutlichen Welle an Kaufdruck, sobald Pepeto an den Börsen ankommt, und danach bestimmt die offene Nachfrage den Kurs ohne garantierten Boden. Der Abstand zur Listung schrumpft mit jeder Woche, während der Preis im Vorverkauf gleich bleibt. Der Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar sichert einen Einstieg, der mit der Listung endgültig verschwindet. Der Cardano Kurs bietet Monate des Wartens auf überschaubare Gewinne, während die Wallets im Vorverkauf auf ein einziges Ereignis ausgerichtet sind, das alles verändern könnte.

Fazit

Der Cardano Kurs bewegt sich in einer Spanne, die Geduld mit kleinen Beträgen belohnt. Ein Boden bei 0,16 Dollar ist bestätigt, doch ein Boden ist keine Startrampe. Pepeto verbindet die Herkunft aus dem originalen Pepe-Coin mit einer näher rückenden Binance-Listung, mit PepetoSwap und einer bereits laufenden Cross-Chain-Bridge. Diese Kombination ist selten, und die Wallets mit mehr als 10 Millionen Dollar im Vorverkauf wissen, worauf die Listung hinausläuft. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Vorverkauf noch zum festen Preis. Wer heute zum Vorverkaufspreis einsteigt, positioniert sich vor diesem Ereignis, während der Cardano Kurs weiter seitwärts läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt der Cardano Kurs vor dem ETF-Termin im August?

Der Cardano Kurs testet bei 0,1685 Dollar die erste Widerstandsmarke, und das Prüffenster für einen Spot-ETF öffnet am 9. August. Jede Cardano Prognose bleibt damit an diesen Termin gebunden.

Warum entscheiden sich Anleger für Pepeto statt für etablierte Coins?

Pepeto steht für einen Vorverkaufseinstieg vor der Binance-Listung, geprüft von SolidProof. Alle Angaben dazu stehen auf pepetocoin.com, und die offizielle Pepeto-Website nennt mehr als 10 Millionen Dollar.