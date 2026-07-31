Jahrelang wurde ein großer Industriekonzern von hohen Kosten, schwacher Nachfrage und einem schwierigen Branchenumfeld ausgebremst. Doch jetzt kippt die Stimmung: Der Umbau zeigt Wirkung, die Profitabilität steigt und mehrere Kurstreiber nehmen gleichzeitig Form an. Steht dieser lange unterschätzte Titel vor seiner entscheidenden Wende?Die operative Basis verbessert sich spürbar. Kosten werden konsequent gesenkt, die Jahresprognose wurde angehoben und die Bilanz soll durch weiteren Schuldenabbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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